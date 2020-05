Juventus : Covid-19, sacrée bonne nouvelle pour Dybala

La Juventus de Turin vient d'annoncer la guérison de Paulo Dybala. L’attaquant argentin était atteint du coronavirus (Covid-19). Il était le dernier joueur turinois encore touché par cette maladie.

Paulo Dybala enfin guéri du Covid-19

D’excellentes nouvelles viennent de tomber au sujet de Paulo Dybala. Mercredi, la Juventus de Turin a annoncé dans un communiqué partagé sur son compte Twitter que le joueur de 26 ans avait guéri du coronavirus (Covid-19).

« Paulo Dybala a effectué, conformément au protocole, une double vérification avec des tests de diagnostic (écouvillons) pour Coronavirus-Covid 19, qui sont revenus avec des résultats négatifs. Le joueur a donc récupéré et ne sera plus soumis au régime d'isolement au domicile », a annoncé la Vieille Dame.

Plus de Turinois atteint

Sur son compte Instagram, Paulo Dybala n’a pas caché son immense joie. Il a notamment posté une photo de lui les bras ouverts, sourire aux lèvres. Une publication qu’il a accompagnée du message : « Mon visage dit tout, je suis enfin guéri du Covid-19 ». Il y a quelques jours, le buteur turinois avait été testé positif pour la quatrième fois. Ce n’est plus qu’un lointain souvenir.

Avec la guérison de Paulo Dybala, plus aucun joueur de la Juventus n’est atteint par le coronavirus. Avant l’Argentin, Blaise Matuidi et Daniele Rugani avaient eux aussi vaincu le Covid-19. Son compère d’attaque Cristiano Ronaldo a signé son retour à Turin lundi et va rester en quarantaine pendant 14 jours.