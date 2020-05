Joueurs les plus utilisés, Hamari Traoré 1er représentant de L1

Le latéral droit du Stade Rennais, Hamari Traoré, est le joueur de Ligue 1 le plus utilisé en Europe cette saison toutes compétitions confondues.

Hamari Traoré 43e, 3 joueurs de Ligue 1 dans le Top 100

Cette saison, c'est le gardien de Wolverhampton, Rui Patricio, qui a le plus joué en Europe, avec 4 320 minutes en 48 matchs. Hans Vanaken est le premier joueur de championnat, avec 4 206 minutes disputées avec son club de Bruges et la sélection belge. Il faut regarder à la 43e place pour voir un premier joueur de Ligue 1, en la personne de Hamari Traoré. Le latéral rennais a pris part à 40 rencontres cette saison, et totalise 3 597 minutes sur le terrain. Le premier joueur français est classé 49e, il s'agit de Raphaël Varane. Le vice-capitaine des Bleus a disputé 3 540 minutes avec le Real Madrid et l'Equipe de France cette saison.

Les deux autres joueurs du championnat de France qui figurent dans le Top 100 sont Jason Denayer (79e, 3 416 minutes de jeu) et Victor Osimhen (83e, 3 396 minutes). La saison passée, c'est Daley Blind, le défenseur de l'Ajax, qui dominait ce classement avec 5 819 minutes à son actif. Enfin, en 2017/2018, année de Coupe du Monde, Rui Patricio, encore lui, cumulait 6 000 minutes passées sur le terrain. Ivan Rakitic avait quant à lui pris part à 71 rencontres (55 avec le Barça, 16 avec la Croatie). Les records du XXIe siècle sont actuellement détenus par Frank Lampard, 6 330 minutes en 2006/2007, et Oscar, 83 matchs en 2012/2013 !