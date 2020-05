Serie A : Reprise, le Ministre des Sports douche les espoirs

Alors que tout portait à croire que la reprise de la Serie A était imminente, le Ministre des Sports italien vient de refroidir les ardeurs. Au Parlement italien, Vincenzo Spadafora a tenu des propos qui renvoient aux calendes grecques une reprise de la saison.

Serie A : Spadafora pas rassurant sur une reprise

Le déconfinement progressif est effectif en Italie depuis lundi dernier, les entraînements individuels ont été autorisés cette semaine et les entraînements collectifs débuteront le 18 mai. Ce qui aurait pu faire penser à un plan de reprise assez rapide de la Serie A. Mais avec plus de 29 000 cas de décès liés au coronavirus, le Ministre des Sports préfère rester très prudent et fait entendre un autre son de cloche.

Dans son intervention devant les députés, Vincenzo Spadafora a déclaré qu’ « il est impossible aujourd'hui de fixer une date certaine » pour la reprise du championnat, dans des propos rapportés par L’Equipe. Le ministre italien a ajouté être obligé d’ « attendre des données sur la courbe des contagions au cours des deux prochaines semaines, car il y a seulement deux jours que le pays a entamé la phase de déconfinement progressif ».

La Serie A est suspendue depuis le 10 mars dernier.