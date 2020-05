Stade Rennais Mercato : Un club de Liga sur Faitout Maouassa

Faitout Maouassa sort d’une bonne saison avec le Stade Rennais. Le latéral gauche âgé de 21 ans voit logiquement son nom associé à pas mal de clubs. Cette fois, c’est du côté de l’Espagne que le défenseur est annoncé.

Faitout Maouassa sur les tablettes d’un club espagnol

Alors qu’il lui reste un an de contrat avec le Stade Rennais, Faitout Maouassa suscite la convoitise de plusieurs clubs. L’arrière gauche de Rennes était déjà présenté comme une cible de Manchester United.

Selon AS, le Bétis Séville serait également intéressé par Faitout Maouassa. Seulement, il apparaît difficile de voir le joueur de 21 ans rejoindre le club andalou. Avec le Stade Rennais, le natif de Villepinte a la possibilité de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le Bétis quant à lui n’est que 12e de Liga alors que des incertitudes planent pour la reprise du championnat espagnol.

Pas de départ en vue pour Maouassa

De même, le joueur a récemment fermé la porte à un départ du Stade Rennais. Dans un entretien accordé à Téléfoot, l’arrière gauche a fait savoir qu’il voulait poursuivre l’aventure en Bretagne. « Forcément, avec la saison qu'on a faite, on est un petit peu tous sollicités. Mais moi, je suis bien à Rennes. Il y a la Coupe d'Europe et il n'y a pas vraiment de raisons que je parte. Je me sens super bien ici », a-t-il lâché.