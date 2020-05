ASSE : Gros doute de Caïazzo sur le début de saison 2020-21

Bernard Caïazzo, président de l’ASSE, songe au début de la saison 2020-2021, que les responsables de la LFP ont annoncé pour le 22 ou 23 août. Sur ce point il n'émet aucune certitude.

Caïazzo pessimiste sur le début de la prochaine saison

Intervenant régulièrement dans les médias au nom du syndicat de clubs professionnels Première Ligue, Bernard Caïazzo a émis un gros doute sur le début de la saison prochaine. Pour le co-propriétaire de l’ASSE, il n’a pas encore de visibilité qui permet de déterminer une date précise pour démarrer un nouvel exercice en Ligue 1.

Contrairement à la Ligue de Football Professionnel qui a pris pour date cible, le week-end du 22 et 23 août, le dirigeant stéphanois n’a encore aucune garantie sur la reprise. « Je ne sais même pas si on va rejouer en 2020. Je ne ferai aucun pari là-dessus », a-t-il déclaré dans Le Progrès.

Vu la situation sanitaire encore préoccupante et le déconfinement qui n’a pas encore débuté, Bernard Caïazzo est convaincu que « ça ne sert à rien de se fixer des échéances » pour l’instant. « Même le meilleur scientifique du monde ne peut pas l’assurer. On est donc obligé de faire un pilotage à vue. Je ne sais pas non plus si on rejouera en 2020 avec du public. On fait comment alors ? » s'est demandé Bernard Caïazzo.