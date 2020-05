OM Mercato : Après André Villas-Boas, Alvaro met la pression

L'entraîneur de l’ OM André Villas-Boas a déclaré qu’il souhaitait un mercato estival plus mouvementé. Alvaro Gonzalez, le défenseur central de son équipe fait entendre le même son de cloche. Pour lui, l' Olympique de Marseille doit se renforcer.

OM : Alvaro Gonzalez en phase avec Villas-Boas

L’ OM s’est qualifié en Ligue des champions avec un effectif réduit. Pour sa future participation à la compétition européenne, André Villas-Boas s'attend à un marché des transferts estival qualitatif et quantitatif. Ce souhait du coach portugais est partagé par Alvaro Gonzalez qui voudrait également que le club se blinde cet été à différents postes. La construction d'une équipe beaucoup plus complète est nécessaire pour espérer un bon parcours en championnat et en coupe d’Europe.

« Il pense comme moi, comme nous. […] On a mis du nôtre pour se qualifier en Ligue des Champions. J’espère que l’été se passera bien, que l'OM pourra récupérer d’un point de vue économique et que l'on sera en mesure de construire une équipe très compétitive pour jouer un rôle intéressant aussi bien en championnat qu’en coupe d’Europe », a déclaré l’ancien de Villarreal sur RMC Sport.

Alvaro Gonzalez sait que les caisses de l’OM sont dans le rouge. Mais il souhaite, comme tous ses autres coéquipiers, que le club olympien fasse des efforts pour se renforcer. « Nous sommes conscients de la situation difficile que vit l'OM sur un plan économique. […] Mais on espère que l’OM fera l’effort nécessaire. C’est le discours qu’ont eu nos capitaines, l’entraîneur et d’autres joueurs qui ont parlé en conférence de presse. On s’est mouillé et on a dit les choses franchement », a ajouté le joueur de 30 ans.