Bordeaux Mercato : Didier Lamkel Zé dans le viseur

Désireux de se renforcer au mercato estival, les Girondins de Bordeaux auraient déjà trouvé une piste en attaque, en la personne de Didier Lamkel Zé.

Les Girondins veulent se renforcer

Pour le prochain mercato, les Girondins de Bordeaux veulent se renforcer en recrutant au minimum un joueur à chaque ligne. Pour l’attaque, le club au scapulaire cherche un nouveau joueur qui pourrait inscrire plus d’une dizaine de buts en Ligue 1. Les dirigeants girondins ont déjà trouvé leur prochaine cible dans le championnat belge en la personne de Didier Lamkel Zé. Un transfert qui semble toutefois compliqué à réaliser pour Bordeaux à cause de la concurrence pour l’attaquant de 23 ans qui est également suivi par le Stade Rennais et le FC Porto. Si aucune offre n’a encore été transmise, les dirigeants d’Antwerp seraient prêt à céder leur joueur si une proposition intéressante arrivait sur leur bureau. Et pour s’attacher les services de Didier Lamkel Zé, il faudra débourser 3,5 millions d’euros selon Transfermarkt.

Didier Lamkel Zé réalise une bonne saison

Arrivé au Royal Antwerp en juillet 2018 en provenance du FC Niort contre un chèque d’un million d’euros, Didier Lamkel Zé réalise une belle saison en Belgique. En 25 matchs de championnat, le puissant ailier de 1m92 a inscrit 6 buts et délivré 1 passe décisive. Le camerounais a même disputé ses premiers matchs européens avec 2 tours de qualification en Ligue Europa.