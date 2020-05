Amiens : Laurent Blanc appelle à faire preuve d’humanité

Alors que Amiens SC se voit relégué en Ligue 2 pour la saison prochaine, Laurent Blanc accorde son soutien au club et explique la solution qui aurait dû être prise concernant la prochaine saison.

L’arrêt du championnat n’avantage pas Amiens

Alors que les championnats français ont été arrêtés, Amiens SC se voit relégué en Domino’s Ligue 2. Les amiénois se voient volés, eux qui n’étaient qu’à 4 points de la 18ème place. Les 10 derniers matchs de Ligue 1 auraient pu leur permettre de se maintenir dans l’élite. Dans le monde du football, certaines personnalités envoient leur soutien à Amiens, c’est le cas de Laurent Blanc.

Un championnat à 22 équipes ? Laurent Blanc s’explique

Dans un live Facebook organisé par Amiens, Laurent Blanc explique qu’il aurait selon lui été plus humain :

"Ce qu'il fallait éventuellement faire pour avoir plus d'humanité, c'est dire, le premier est champion, on ne fait pas de descente, et l'année prochaine on joue à 21 ou 22. Il faut faire un classement, on est obligé. Mais essayons de faire preuve d'un peu d'humanité en disant qu'on fait un classement mais sans descente. Il y a quelques solutions, mais chacun regarde ses intérêts, c'est ce qui me dérange dans le football. Le classement est établi, ceux qui jouent la Coupe d'Europe sont établis, mais prenons une décision pour ne pas pénaliser ceux qui n'ont pas pu défendre leurs chances de rester en Ligue 1 ou Ligue 2."

Pour le tacticien français, jouer la prochaine saison à 22 équipes est possible, étant donné qu’il « n’y aura plus la Coupe de la Ligue, donc il y a un créneau pour que ça se joue à 22 clubs. »