Real Madrid : Le monde du football attaque Thibaut Courtois

Alors que le championnat espagnol pourrait être définitivement arrêté, et de ce fait déclarer les Barcelonais champion, Thibaut Courtois fait une déclaration qui ne passe pas inaperçue.

L’arrêt du championnat ne plairait pas à Thibaut Courtois

La sortie médiatique de Thibaut Courtois n’est pas du goût de tout le monde. Contrairement aux championnats français, la Liga pourrait reprendre, mais il est également probable qu’elle soit définitivement suspendue. Si le championnat vient à être arrêté, cela ne plairait pas à Thibaut Courtois qui n’a pas tardé à le faire savoir.

« Si la saison est annulée et que Barcelone est sacré champion, cela me semblerait injuste. Ils ont fait match nul contre nous et comptent aussi une défaite, donc nous avons prouvé que nous sommes une meilleure équipe. Nous n’avons que deux points de retard, donc je ne suis pas d’accord avec cette idée que ce serait une décision logique » a-t-il déclaré.

Une déclaration qui n’est pas du goût de tous

Thibaut Courtois est vraiment un spécialiste des déclarations qui font réagir. Le portier belge, s’était notamment vu railler pendant plusieurs mois suite à sa sortie à la fin du match entre la France et la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Cette nouvelle déclaration n’y a pas échappé, le média catalan Sport en fait même sa une avec pour titre « Courtois, pourquoi tu ne la fermes pas ? »

Cette réaction a également été critiqué par Cesc Fàbregas, qui pense au contraire que si « la Liga s’arrêtait, comme c’est le cas en France, Barcelone mériterait de gagner. Nous ne nous arrêtons pas par plaisir. Nous le faisons car c’est inévitable. »