Inter : Le conseil d’Hernan Crespo à Lautaro Martinez

Convoité par le FC Barcelone, Lautaro Martinez pourrait faire ses valises cet été. Hernan Crespo ne voit pas là une bonne solution et lui conseille de poursuivre l’aventure à Milan.

Lautaro Martinez est convoité par le FC Barcelone

Ce n’est pas une surprise, Lautaro Martinez est convoité par le FC Barcelone pour le prochain mercato estival. Cette saison, le buteur de l’Inter Milan a disputé 32 matchs durant lesquels il a inscrit 17 buts et délivré 4 passes décisives. Formant un duo redoutable avec Romelu Lukaku, l’international argentin serait séduit à l’idée de rejoindre la catalogne. Pourtant, selon Hernan Crespo, ce n’est pas le bon choix.

Rester à l’Inter Milan ? Hernan Crespo explique

Pour Goal, Hernan Crespo explique pourquoi il conseille à Lautaro Martinez de rester à l’Inter Milan :

« J'aimerais que Lautaro reste pour mille raisons. Il est dans une grande équipe et faire deux ou trois ans comme ça, c'est bien. Vous devez vivre avec cette pression d'avoir à jouer à ce niveau tout le temps. Vous avez besoin d'un équilibre que vous pouvez obtenir si vous restez au même endroit. Il me semble que cela lui ferait du bien de rester en prenant en compte tout cela. Il est jeune et a subi de nombreux changements dans sa carrière. C'était sa première année en tant que titulaire à l'Inter Milan, il a mérité ce statut et la saison n'a même pas pris fin »