ASSE : Robert Herbin immortalisé au Musée des Verts

L’ ASSE et ses supporters multiplient les initiatives pour honorer la mémoire et immortaliser Robert Herbin, l’emblématique joueur et entraineur du club ligérien décédé le 27 avril.

ASSE : Création d'un espace Robert Herbin au Musée des Verts

L'ASSE a baptisé le siège et le centre d’entrainement du nom de l’illustre disparu (Centre sportif Robert Herbin), puis projette la construction d’une statue à son image au stade Geoffroy-Guichard. Le club envisage en plus de créer un espace dédié au Sphinx au Musée des Verts.

« En hommage à l’entraineur mythique de l'AS Saint-Étienne, le Musée des Verts consacrera une exposition à Robert Herbin au coeur de laquelle figureront vos témoignages et souvenirs », a informé le club. Pour ce faire l’ASSE, « recueille dès maintenant les messages et souvenirs, qui feront partie intégrante de cet espace ». Sainté invite ainsi ses supporters à transmettre leurs souvenirs d'une rencontre avec le technicien mort à 81 ans ou un message pour dire tout ce qu'il représente pour eux.

Robert Herbin a disputé 382 matchs de Ligue 1 sous le maillot des Verts et a été l’entraineur de l’épopée glorieuse de l’ASSE. Il a dirigé 527 matchs, en tant que coach. Depuis 2013, il a été nommé ambassadeur à vie du seul club pour lequel il a joué.