OM Mercato : Le Stade Rennais prêt à céder Mbaye Niang ?

Brillant cette saison avec le Stade Rennais, Mbaye Niang est présenté comme la priorité de l’OM en vue du prochain mercato. Un intérêt auquel les dirigeants bretons ne seraient pas opposés.

Un bon de sortie délivré à Mbaye Niang ?

Mbaye Niang a brillé cette saison avec le Stade Rennais qu’il a rejoint en août 2018 en provenance de Torino. Mais le club breton pourrait ne pas profiter longtemps du talent de l’avant-centre sénégalais. Séduit par ses 15 buts en 36 matches avec le Stade Rennais (toutes compétitions confondues cette saison), l’Olympique de Marseille serait à ses trousses. Un intérêt phocéen qui ne laisse pas insensible le joueur.

Attaquant du club de Rennes, Mbaye Niang a récemment affiché son admiration pour l’OM. Et selon les informations de Bilel Ghazi, des discussions auraient déjà débuté entre les différentes parties. « Ça fait deux-trois mois qu'ils sont à fond sur lui, c'est-à-dire contact permanent avec son entourage et demande de temporiser et de ne pas s'enflammer face à d'autres potentielles offres », a-t-il déclaré lors d’un live Instragram avec Walid Acherchour.

Selon le journaliste de L’Équipe, le Stade Rennais serait même enclin à laisser filer son attaquant dès cet été, à condition de recevoir une belle offre. « Est-ce que Niang veut partir ? En tout cas, il a un bon de sortie. Je sais depuis cette après-midi que Rennes est disposé à le laisser partir, mais il ne faut pas oublier qu'il a été acheté l'été dernier pour 14-15 M€ donc je ne le vois pas partir en dessous de 15-20 M€ », a-t-il confié.

Un concurrent de poids

L’Olympique de Marseille sait donc à quoi s’en tenir pour Mbaye Niang. Le club marseillais devra sortir un chèque intéressant en vue de son transfert. Cependant, l’OM en a-t-il les capacités ? Le club phocéen devra également faire face à un concurrent de poids sur cette piste offensive. « Un autre club s'est mis sur les rangs ces derniers jours et à mon sens il n'y a pas photo entre l'OM et ce club. C'est un club du Top 8 de ces deux-trois dernières années », a expliqué le journaliste. Les Marseillais sont donc prévenus.