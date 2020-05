FC Nantes : Oswaldo Vizcarrondo parle aux supporters nantais

Oswaldo Vizcarrondo a fait les beaux jours du FC Nantes pendant 4 saisons (2013-2017). Il vit désormais dans la région nantaise et fait toujours l’objet d’une grande affection de la part des supporters canaris.

Oswaldo Vizcarrondo remercie les fans

Les supporters du FC Nantes restent très attachés à leur ancien joueur Oswaldo Vizcarrondo. Malgré son départ du club depuis trois saisons, l’ancien défenseur central continue de recevoir des messages des fans nantais pour le remercier de la joie qu’il leur avait apportée durant ses quatre saisons dans leur club de coeur. « Ils me remercient régulièrement sur les réseaux sociaux pour tout ce que j’ai pu leur transmettre sur le terrain, pour ma façon de respecter les valeurs du Club et le football comme un mode de vie », a confié l’ancien Troyen sur le site officiel du FC Nantes avant d’indiquer : « À La Beaujoire, les supporters donnent tout pour leur équipe. Ils sont parmi les meilleurs supporters de France. »

Oswaldo Vizcarrondo est touché par ces messages d’affection des fans du FC Nantes. A son tour, il a tenu à remercier les supporters nantais et à leur dire combien cela lui fait plaisir de se savoir aimé par eux. « Je tiens à les remercier pour l’affection et toute la reconnaissance qu’ils me démontrent personnellement et sur les réseaux sociaux. Vous n’imaginez pas tout ce que cela représente pour moi. Je suis un Canari à vie ! », a-t-il déclaré.