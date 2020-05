ASSE : Finale de CDF, Palencia dévoile son plan contre le PSG

En attendant la date de la finale de la coupe de France entre l’ ASSE et le PSG, Sergi Palencia a son plan pour remporter le trophée, synonyme de qualification pour la Ligue Europa.

ASSE : Sergi Palencia souhaite l'absence de Mbappé et Neymar

Comme les dirigeants de l’ASSE, Sergi Palencia espère jouer la finale de la Coupe de France en présence des supporters stéphanois, au Stade de France. Pour l’instant, cette finale contre le PSG est prévue à huis clos d’après la FFF.

« Nous avons probablement la plus grande communauté de fans en France. Leur soutien est essentiel, surtout lors d'une finale. Nos supporters méritent d'en profiter, 38 ans après », a soutenu le défenseur latéral droit dans le quotidien sportif madrilène Marca. L’Espagnol de 24 ans propose à la Fédération de « repousser le plus loin possible la finale, afin de la jouer devant un public », car pour gagner le PSG, l’ASSE a besoin du « soutien de son public », selon lui.

Tout en espérant que la finale soit repoussée, Sergi Palencia se permet de rêver des départs de deux joueurs clés du Paris Saint-Germain entre-temps. « Il serait bon pour nous que le Real Madrid signe Kylian Mbappé et que le Barça recrute Neymar », a-t-il souhaité.