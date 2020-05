Bordeaux Mercato : Un international sud-coréen dans le viseur

Après avoir accueilli Hwang Ui-Jo, les Girondins de Bordeaux pourraient s’attacher les services d’un autre Sud-coréen cet été. Le club bordelais s’intéresserait à Kang-In Lee, le milieu offensif de Valence.

Bordeaux se positionne aussi pour Kang-In Lee

Les Girondins de Bordeaux ont réalisé dans l’ensemble une belle saison. Le club au scapulaire a terminé à la 14e place de Ligue 1 et ambitionne de confirmer la saison prochaine. Pour ce faire, la formation entrainée par Paulo Sousa compte renforcer son effectif durant le prochain mercato. Plusieurs pistes ont été activées dans ce sens.

Récemment, les hautes sphères bordelaises se sont intéressées au cas Didier Lamkel Zé. Le joueur de Royal Antwerp, en Belgique, est annoncé dans le collimateur des Girondins. Mais le club de Bordeaux lorgnerait également du côté de l'Espagne, plus précisément du côté de Valence. Selon les informations recueillies par le journal AS, les Bordelais auraient activé la piste menant à Kang-In Lee (19 ans). Le milieu offensif coréen pourrait arriver en France la saison prochaine et retrouver son compatriote Hwang Ui-Jo au sein du club aquitain.

D’autres concurrents

Cependant, une arrivée de Kang-In Lee en Gironde semble très compliquée en raison de la rude concurrence sur ce dossier. L’OM et l’OGC Nice suivraient avec attention particulière la situation de la pépite coréenne. Des écuries néerlandaises et allemandes avanceraient également leur pion pour le jeune joueur.