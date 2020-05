FC Chambly Mercato : Revirement pour la démission du coach ?

Dimanche dernier, Bruno Luzi a annoncé sa démission du poste d’entraîneur du FC Chambly Oise. Ce mercredi, le démissionnaire a expliqué qu’il pourrait faire marche arrière et retourner sur le banc du club de l’Oise.

FC Chambly : un retour de Bruno Luzi attendu

Bruno Luzi n’est plus l’entraîneur du FC Chambly Oise depuis dimanche. Le coach du club de Ligue 2 avait annoncé sa démission à L’Equipe. Mais dans l’esprit des joueurs du club, l’aventure ne semble pas encore finie avec le technicien de 56 ans. Selon le quotidien sportif, 4 joueurs (Anthony Soubervie, Marvin Martin, Medhy Guezoui et Thibault Jaques) ont rejoint le coach à son domicile pour lui demander de revenir sur sa décision.

Une démarche à laquelle se serait associé le président Fulvio Luzi. Ce dernier aurait une liste de « 150 candidatures pour le poste d'entraîneur », mais aurait « réduit la short-list à seize noms ». Mais la priorité reste un retour de Bruno Luzi : « Seize avec Bruno, qui est notre choix numéro 1. » Mais le démissionnaire doit se décider rapidement. « S'il ne nous donne pas une réponse positive ce week-end, il ne pourra plus prétendre à être l'entraîneur de Chambly », a prévenu le président.

Bruno Luzi répond à son frère

Hier mercredi, Bruno Luzi a confié une première réponse à So Foot. Il n’est pas exclu que le démissionnaire choisisse de revenir sur le banc du FC Chambly Oise. « On peut toujours tout envisager dans la vie, il ne faut jamais dire jamais […] Il faut réfléchir, prendre un peu de temps », a-t-il expliqué avant d’indiquer : « Avec tout ce qui s’est passé depuis ce week-end, tous ces témoignages, on se dit forcément : "Faut peut-être que je réfléchisse à deux fois." »