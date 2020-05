Communiqué de la LFP : La Ligue 1 et Ligue 2 vraiment terminées ?

Dans un communiqué daté du 30 avril, la LFP annonçait la décision du conseil d’administration de mettre fin aux championnats Ligue 1 et Ligue 2. Cette décision perçue comme une excellente nouvelle est pour certains clubs un vrai cauchemar. À côté de nos frontières françaises, d’autres championnats préparent leur reprise, ce qui fait planer un gros doute sur la fin réelle annoncée de nos Ligues.

Les championnats Ligue 1 et Ligue 2 ne sont peut-être pas terminés

Habituellement, les championnats français Ligue 1 et Ligue 2 ne se terminent qu’après 38 journées. Cette saison, elles ont pris fin après seulement 28 journées en raison de la pandémie de coronavirus. Pour souvenir, les autorités françaises ont décidé le confinement des populations depuis le 17 mars 2020. Une distanciation sociale d’environ 1m est préconisée, ce qui rend impossible la tenue de matchs de football, un sport de contact permanent. Et dans les tribunes, difficile de maintenir la même distance entre deux supporters du même club de l’entrée du stade à la sortie des matchs. Le Premier Ministre Édouard Philippe et son gouvernement ont littéralement préféré mettre fin aux championnats en indiquant que les compétitions ne reprendraient pas avant fin août - début septembre.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) s’est alignée sur cette position du gouvernement de mettre fin au championnat et a fait entériner la décision par un conseil d’administration. Sauf que dans les autres pays d’Europe où les mesures de sécurité sont similaires aux nôtres, les clubs se préparent à la reprise des compétitions. On y parle de tests obligatoires du COVID-19 pour tous les acteurs avant chaque match, des joueurs aux arbitres et responsables de Ligue 1 présents dans les stades. Les matchs s’y dérouleront à huis clos jusqu’au retour à la situation normale. Ces décisions ont pour but d’éviter d’injustes décisions comme l’exemple de relégation d’Amiens qui a le même nombre de points que Nîmes. Ce club sortait d’un match nul face à l’ OM, le deuxième de Ligue 1. Il se voyait monter en puissance pour arracher son maintien sur les 10 matchs restants. La décision de la LFP a donc fait une victime, mais pas que. Cette décision a fait le bonheur du RC Lens qui rejoint ainsi l’élite grâce à son point de plus sur Ajaccio.

La reprise au nom de Jean-Michel Aulas ?

Comme la France, les autres pays luttent contre le coronavirus et adoptent les mêmes gestes de distanciations sociales. Une solution efficace trouvée dans un de ces pays sera aussitôt adoptée dans les autres. Pourquoi le championnat français serait-il le seul des 5 grands d’Europe à arrêter ses matchs là où les autres travaillent à une reprise ?

Jean-Michel Aulas, le Président de l’OL ne veut pas laisser les choses en l’état. Il attend le procès-verbal qui a sanctionné le conseil d’administration sur lequel s’est basée la LFP pour prononcer la fin définitive des championnats Ligue 1 et Ligue 2. Le dirigeant des Gones est prêt à aller en justice pour forcer la reprise des compétitions. Le plus gros investisseur privé français dans le foot ne veut pas du maigre salaire réservé à ses efforts d’investisseur.

Avec cette décision, l'OL, pourtant méritant, n'est d'office engagée dans aucune compétition européenne la saison prochaine, ce qui serait un coup dur financier à supporter avec pertes énormes d'argent.