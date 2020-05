FC Lorient Mercato : L'Europe s'arrache Jimmy Cabot

Après 4 saisons disputées avec le FC Lorient, Jimmy Cabot, qui a confirmé son départ du club breton, intéresse plusieurs clubs dont l'OM, selon Téléfoot.

Jimmy Cabot plaît à l'OM, mais pas que

Alors que le joueur a déjà confirmé son départ du FC Lorient, plusieurs clubs se seraient rensignés sur Jimmy Cabot. Parmi ceux-ci, il y a l'Olympique de Marseille, qui pourrait chercher une doublure à Florian Thauvin sur l'aile droite, en vue de la Ligue des Champions la saison prochaine. Cependant, d'autres écuries de Ligue 1, moins huppées certes, mais qui offreraient sûrement plus de garanties à l'ancien Merlu, seraient à l'affût. Le Nîmes Olympique, le Stade Brestois et le FC Metz seraient intéressés par Jimmy Cabot. Celui-ci aurait même des touches à l'étranger, venant des Pays-Bas, de Belgique, et de Turquie (Besiktas).

Si le média indique que le joueur n'aurait pas encore pris de décision, il reste à l'écoute des différentes propositions. Le natif de Chambéry, qui vient de fêter ses 26 ans, entend bien changer de dimension après 7 saisons professionnelles dont 5 en Ligue 2. Jimmy Cabot a marqué 14 buts en 141 matchs avec Lorient depuis 2016, il évoluait auparavant à Troyes, son club formateur, pour qui il a marqué 10 buts en 65 rencontres.