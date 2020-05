FC Chambly Mercato : Bruno Luzi reste sur le banc (Off.)

Les choses vont à la vitesse grand V au FC Chambly Oise. Démissionnaire du poste d'entraîneur vendredi dernier, Bruno Luzi vient d’annoncer officiellement son retour sur le banc ce jeudi.

FC Chambly : Bruno Luzi de retour sur le banc

Après 19 ans de présence sur le banc du FC Chambly Oise, Bruno Luzi avait démissionné vendredi dernier en raison de désaccords avec le président Fulvio Luzi. Mais le dirigeant camblysien, les joueurs, les supporters et les partenaires ne souhaitaient pas le départ de l’entraîneur emblématique. Après plusieurs missions pour convaincre le coach de 56 ans de revenir sur sa décision, ils ont obtenu satisfaction.

Ce jeudi, Bruno Luzi a annoncé à ses joueurs son retour sur le banc via un SMS. « Au regard des témoignages de soutien, d'affection, d'amour de la part de mon staff, de mes joueurs, des dirigeants, des supporters et de ma famille, je vais rester cette saison au poste d'entraîneur au FC CHAMBLY. L'intérêt collectif et l'amour prend le pas, sur mes intérêts personnels », a expliqué l'entraineur avant de conclure : « Un grand MERCI à toutes et à tous pour votre amitié. »

Bruno Luzi entamera sa 20e saison sur le banc du club de Ligue 2.