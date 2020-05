Bundesliga : Reprise, le derby de la Ruhr programmé le 16 mai

Plus de deux mois après son interruption générale en raison de la pandémie de Covid-19, le football va enfin reprendre. Dès le week-end prochain, la Bundesliga rouvrira le bal.

La Bundesliga va reprendre avec le derby Dortmund-Schalke

Le samedi 16 mai prochain, le football va enfin reprendre ses droits, pour le plus grand plaisir de tous. C'est la Bundesliga qui ouvrira les festivités mais pas n'importe comment. Dès 15 heures 30, le multiplex mettra aux prises le Borussia Dortmund et Schalke 04, pour ce qui constitue le très attendu derby de la Ruhr. Les affiches Leipzig-Fribourg, Hoffenheim-Hertha, Düsseldorf-Paderborn, Augsbourg-Wolfsbourg sont aussi programmées à cet horaire. Il faudra patienter jusqu'à 18h30 pour le choc entre l'Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach.

Le lendemain, le Bayern Munich fera son retour à la compétition et se déplacera sur la pelouse de l'Union Berlin. Cologne recevra aussi Mayence. La journée se clôturera lundi 18 avec le déplacement du Bayer Leverkusen à Brême. À 9 journées de la fin, le Bayern Munich est en tête et compte respectivement 4, 5, 6 et 8 points d'avance sur le Borussia Dortmund, Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen. Concernant la relégation, le Fortuna Düsseldorf est barragiste avec 4 points d'avance sur le Werder Brême, et autant de retard sur Mayence, premier non-relégable.