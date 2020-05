Ex-OM : Lorik Cana et Djibril Cissé évoquent leurs souvenirs

Lorik Cana et Djibril Cissé, deux anciens joueurs de l’OM, ont échangé dans un live Instagram. L’occasion pour les deux ex-joueurs de révéler qu’ils avaient été supporters avant d’être joueurs de l’Olympique de Marseille. Le caractère difficile de Djibril Cissé sur le terrain a aussi été mentionné.

Lorik Cana et Djibril Cissé supporters de naissance de l’OM

Lorik Cana et Djibril Cissé sont nés supporters de l’OM. « Pour nous qui avons grandi en tant que supporter de l’OM, quand tu mets ce maillot, c’est comme un rêve qui devient réalité. Quand tu nais supporter, les choses tu les vis différemment, surtout à l'OM », a expliqué Lorik Cana. Pour sa part, Djibril Cissé s’est souvenu : « A Arles (sa ville d'enfance), moi c’était l’OM, il n'y avait rien d’autres, pas de Nice, Monaco, Paris ou de Montpellier. »

Cissé, un coéquipier difficile à gérer sur le terrain

Lorik Cana et Djibril Cissé ont ensuite défendu ensemble les couleurs de l’OM. Le premier a révélé les difficultés qu’il y avait à jouer avec le second. « Des fois tu me faisais chier, c’était compliqué avec toi ! Quand j’avais le ballon, j’ai l’impression qu’il n’y avait que toi, je n’entendais que toi sur le terrain ! Je me rappelle aussi qu'on essayait avec le coach Gerets, Mamad' (Niang) et Julien Rodriguez, de gérer la situation au mieux pour toi... Et avec toi, heureusement que le coach Gerets avait un caractère costaud ! », a expliqué l’Albanais dans un sourire. Et le Français de reconnaître, en évoquant son premier débriefing vidéo avec le technicien belge : « Il m’avait ouvert en deux ! »