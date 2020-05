OM : Un rachat parmi les plus onéreux du football ?

Les dernières rumeurs laissaient entendre que l' OM pourrait être racheté par un investisseur saoudien, le club pourrait alors faire l'objet de l'un des plus gros rachats du football.

City toujours 1er, l' OM aux portes du Top 20 des rachats ?

Racheté en 2008 par un fonds d'investissement d'Abou Dabi pour la coquette somme de 946 millions d'euros, Manchester City est désormais le club le plus cher du monde. En effet, il vaudrait 1,02 milliard d'euros, selon Transfermarkt. Liverpool, 970 M€ de valeur, et le Real Madrid, 889 M€ se placent eux aussi sur le podium. Le PSG, qui avait été racheté 824 millions d'euros en 2011, soit le deuxième plus gros investissement de l'histoire pour le rachat d'un club, est positionné 5e. Le club de la capitale vaudrait 844 M€. Ce n'est qu'à la 21e place qu'on retrouve un autre club français. L'OL, dont la valeur est estimée à 379 M€, et se situe entre le Bayer Leverkusen et l'Ajax Amsterdam. Les valeurs étant tout de même été affectées par la crise du coronavirus.

Alors qu'un investisseur saoudien pourrait racheter l'OM, intéressons-nous au prix de rachat des clubs. Comme précédemment évoqué, Manchester City et le PSG sont les rachats les plus élevés. Le Real Madrid, repris pour 738 M€, se classe derrière eux. Concernant les clubs récemment rachetés en France, le LOSC pour 108 M€ (44e). L'année dernière, Jim Ratcliffe, PDG du groupe INEOS, s'est offert le club de l'OGC Nice pour 92 M€ (56e). Si la somme de 250 M€ est évoquée pour le rachat de l'Olympique de Marseille, le club phocéen deviendrait alors le 21e rachat le plus onéreux parmi les clubs de football.