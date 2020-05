ASSE - PSG : CDF, Le Graët calme le jeu avec Romeyer et Caïazzo

Noël Le Graët et les présidents de l’ ASSE se sont parlés au sujet de la finale de la Coupe de France contre le PSG, annoncée à huis clos pour l’instant.

ASSE : Le Graët croit avoir convaincu Romeyer et Caïazzo

Le président du directoire de l’ASSE ne veut pas de la finale de la coupe de France sans le public des Verts au Stade de France. « Je ne peux pas imaginer qu'on la joue sans nos supporters. Saint-Étienne, sans ses supporters, n'est plus Saint-Étienne. Pour moi, ce n'est pas possible de la jouer sans eux », avait-il prévenu.

En attendant la date précise de la finale, Noël Le Graët a mis balle à terre avec les deux propriétaires de l’ASSE. « J’ai eu les deux présidents, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Je suis persuadé qu'ils la joueront sans difficulté. Ils aimeraient que ce ne soit pas à huis clos. Je pense les avoir convaincus sans avoir trop eu besoin d'insister », a-t-il informé dans L’Équipe. Le président de la Fédération a précisé ensuite que « si la finale se dispute début août, ce qui est la date la plus probable, il ne pense pas que, d'ici là, la situation aura été débloquée ».

Caïazzo espère une réunion tripartite sur la finale

Contacté par le quotidien sportif, Bernard Caïazzo a confirmé l'entretien avec Le Graët. Cependant, il a lâché une confidence. « Je lui ai dit que l'on ferait une réunion avec la Fédération, le PSG et l'ASSE, quand on saura la date et comment se jouera la finale », a-t-il indiqué. « Pour l'instant, je ne veux pas y penser. Tout ce qui est match, dans cette saison endeuillée, ne m'intéresse pas », a conclu l'associé de Roland Romeyer.