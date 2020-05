Amiens SC : Le mouvement de soutien aux Picards s'amplifie

La LFP a relégué Amiens SC en Ligue 2 suite à l’arrêt prématuré de la saison. Une décision que les personnalités du football sont de plus en plus nombreuses à ne pas comprendre.

Antoine Kombouaré crie à l’injustice contre Amiens SC

19e de Ligue 1 avant l’arrêt du championnat et la validation du classement en cours, Amiens SC a donc été relégué en Ligue 2. Cette décision de la Ligue de Football Professionnel, plusieurs personnalités du football la jugent injuste, alors que les Amiénois n’étaient qu’à 4 points de la 18e place. Les Amiénois auraient donc pu se sauver si le championnat avait repris puisqu’il restait 10 journées à jouer. Ainsi, après Laurent Blanc qui a dénoncé une décision trop dure contre Amiens SC, c’est au tour de Kombouaré de penser que la Ligue n’a pas fait preuve d’humanité envers les Picards.

« Je trouve que c’est une injustice, il y a un vrai préjudice, c’est atroce pour Amiens (…) Sur le plan comptable, quatre points ce n’est rien sur un total de 30 points en jeu », a regretté le Kanak sur les réseaux sociaux d’Amiens SC.

Pour Antoine Kombouaré, la Ligue avait « l’occasion de montrer de l’humanité, d’être solidaire » en choisissant la solution des 22 clubs la saison prochaine. Et l’ancien entraîneur dijonnais de conclure : « Voir Amiens dans cette situation me rend fou. Je suis triste pour eux, il faut se battre jusqu’au bout et on sera là pour vous aider. »