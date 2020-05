Real Madrid Mercato : Lucas Ocampos, l'une des priorités ?

Lucas Ocampos, l'ancien ailier de l'AS Monaco et de l'Olympique de Marseille, qui a rejoint le FC Séville cet été, pourrait jouer avec le Real Madrid la saison prochaine.

Reguilón, Ceballos, ou Díaz dans la balance pour Lucas Ocampos ?

Un an après son arrivée au FC Séville en provenance de l'OM pour 15 M€, Lucas Ocampos pourrait déjà plier bagages. Selon Mundo Deportivo, l'Argentin aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid. Cependant, la clause libératoire de l'ancien numéro 5 de l'OM s'élève à 70 M€, une somme difficile à débourser en ces temps difficiles. Du coup, le Real Madrid pourrait inclure plusieurs joueurs dans la balance. Des noms comme ceux de Sergio Reguilón, déjà prêté au FC Séville cette saison, de Dani Ceballos, prêté à Arsenal, et même de Mariano Díaz, l'ex-buteur de l'OL, pourraient faire partie du deal.

Cette saison, Lucas Ocampos a marqué 12 buts et délivré 3 passes décisives en 29 apparitions avec les Blanquirrojos. Ancien attaquant de l'OM entre 2015 et 2019, il avait été prêté au Genoa et au Milan AC entre 2016 et 2017. De retour dans les Bouches-du-Rhône pour la saison 2017/2018, il était de ceux qui ont vécu l'épopée en Europa League. Récemment, il a été convoqué pour la première fois en équipe d'Argentine par Lionel Scaloni. En seulement 3 sélections, le joueur de 25 ans a déjà marqué 2 buts avec l'Albiceleste.