RC Lens Mercato : Corentin Jean prêt à narguer Toulouse

Corentin Jean a retrouvé des sensations avec le RC Lens. L’attaquant du Toulouse FC a été prêté aux Sang et Or lors du mercato hivernal. Il a contribué à la montée de Lens en Ligue 1 et n’envisage pas de rentrer chez les Violets relégués.

Pas de retour pour Corentin Jean au Toulouse FC ?

Corentin Jean est-il parti pour rester au RC Lens ? L’attaquant prêté par le Toulouse FC ne se fait pas de doute là-dessus. Il souhaite rester chez les Sang et Or. Dans un entretien à La Nouvelle République, l’ailier de 24 ans a fait part de son envie de poursuivre l’aventure avec Lens, tout juste promu en Ligue 1.

« J’ai tout donné pour aider le club à monter. Je suis confiant mais j’attends la fin des discussions. Je sais aussi que la période est difficile pour tout le monde, notamment au niveau économique. Mais mon objectif, c’est de rester à Lens », a déclaré le joueur sous contrat avec le Téfécé jusqu’en 2021.

Parti pour rester au RC Lens ?

Le RC Lens dispose d’une option d’achat automatique en cas de promotion en Ligue 1. Mais celle-ci est également liée à certaines conditions. Corentin Jean devait disputer un nombre de matches avec le club nordiste. Avec la fin du championnat, le joueur prêté par Toulouse n’a pas pu l’atteindre. Il a néanmoins pu rendre une bonne copie avec les Sang et Or, 3 buts en 9 apparitions.