Strasbourg Mercato : Ça bouge déjà pour Mohamed Simakan

Auteur d'une belle saison avec le RC Strasbourg, Mohamed Simakan est un joueur très convoité. Le profil du défenseur central est très apprécié en Espagne.

3 nouveaux prétendants pour Mohamed Simakan

Mohamed Simakan va-t-il poursuivre son aventure au Racing Club de Strasbourg cet été ? Le défenseur central a disputé 19 rencontres de Ligue 1 cette saison avant l’arrêt du championnat en raison du coronavirus. Son profil polyvalent et ses qualités athlétiques sont très recherchés.

Plusieurs clubs étrangers ont déjà coché son nom en vue de la saison prochaine, notamment en Premier League et en Bundesliga. RMC Sport et Sky Sport ont récemment évoqué des intérêts de Leipzig, Francfort, Borussia Dortmund, Tottenham, Everton ou encore Southampton pour Mohamed Simakan. Et selon les informations du journal AS, il faudra désormais ajouter trois noms sur cette liste de prétendants pour le défenseur du RC Strasbourg.

Le média ibérique révèle que le FC Séville, le Betis Séville et Valence CF s’intéresseraient de très près à son profil. Les clubs espagnols seraient prêts à se livrer une rude bataille afin d’arracher la signature du défenseur central lors du prochain mercato. Mais le prix du joueur de 20 ans, estimé à environ 20 millions d'euros, pourrait refroidir les ardeurs des clubs ibériques.

Pour rappel, Mohamed Simakan est lié au RC Strasbourg jusqu'en juin 2023.