OL Mercato : Cheyrou pressenti à Lyon, une bonne pioche ?

Bruno Cheyrou est le premier choix de l’OL pour remplacer Florian Maurice, dont le départ au Stade Rennais est dans les tuyaux. Un consultant très critique juge le futur patron du recrutement lyonnais.

OL : Le choix Bruno Cheyrou validé par Dugarry

Bruno Cheyrou est pressenti à la place de Florian Maurice à l’OL. L’actuel directeur sportif de la section féminine du PSG serait une bonne pioche selon Christophe Dugarry. « Bruno Cheyrou futur responsable de la cellule de recrutement de l’OL ? Pourquoi pas. Je trouve que c’est une bonne idée », a-t-il répondu sur RMC, dans des propos rapportés par Foot Radio.

Le chroniqueur a cependant précisé qu’il « faudra qu’il trouve sa place ». « Les rôles entre Jean-Michel Aulas, Juninho, Gérard Houllier et lui devront être bien définis », a souligné l’ancien Tricolore. Christophe Dugarry rappelle que « Bruno Cheyrou a eu une carrière de joueur plus qu’honorable et il connaît très bien le football. Dès lors, il affirme : « Je n’ai aucun doute sur lui. Il saura s’adapter à l’environnement lyonnais ».

Ceci pour justifier que le responsable de 42 ans ne sera pas un novice à la tête de la direction du recrutement de l’OL. « Bruno est calme, intelligent. Et il a des contacts. Je crois qu’il prépare son coup depuis un moment. C’était ce qu’il avait envie de faire. J’espère que ça fonctionnera », a conclu le champion du monde 1998.