LOSC : José Fonte déjà chaud pour le derby contre le RC Lens

Capitaine du LOSC, José Fonte a hâte d’affronter le RC Lens dans le derby du Nord. Sur les réseaux sociaux, le défenseur portugais a souhaité un bon retour en Ligue 1 au rival lensois à sa manière.

José Fonte lance les hostilités pour le derby contre Lens

Après cinq ans en Ligue 2, le RC Lens va signer son retour en Ligue 1 la saison prochaine. Les Sang et Or ont terminé deuxièmes de Ligue 2 au terme de l’exercice 2019-2020. Du côté du rival lillois, la montée des Artésiens est une excellente nouvelle. C’est d’ailleurs ce qu’a fait savoir José Fonte, le capitaine du LOSC.

Dans un live sur Instagram, l’expérimenté défenseur portugais (36 ans) se réjouit de pouvoir disputer le derby du Nord. « Pour les supporters et pour tout le monde au LOSC, c’est le genre de match qu’on aime jouer. L’année prochaine, on va regarder quand ce match aura lieu et on va tout donner pour gagner et pour rendre les supporters heureux. C’est ça le football, c’est ça la vie », a lâché José Fonte selon les propos relayés par Lensois.com.

Une revanche pour le RC Lens ?

A noter que le LOSC avait remporté la dernière confrontation entre les deux équipes. Les Dogues s’étaient imposés (3-1) le 3 mai 2015 à Pierre-Mauroy. C’est sans doute avec un esprit de revanche que les Sang et Or vont retrouver leurs vieux rivaux lillois.