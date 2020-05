Getafe : l'abonnement 2020/21 offert aux abonnés !

Alors que la saison de football restera quoiqu'il arrive fermée au public, Getafe a fait preuve de grande classe envers ses abonnés.

Getafe va offrir 13 500 abonnements pour 2020/2021

Angel Torres, président du club de Getafe en Espagne, a annoncé sur Radio Marca que son club allait offrir, à l'ensemble de ses abonnés, le renouvellement de leur pass saison pour la saison 2020/2021 afin de compenser les matchs auxquels ils n'ont pas pu assister à partir de mars. En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 2019/2020 ne sera pas rouverte au public. Un tel engagement précipite le club de la banlieue de Madrid à offrir 13 500 abonnements. Un investissement massif quand on sait que les tarifs annuels sont compris entre 110 et 420 euros.

À quelques kilomètres de là, l'Atlético Madrid s'est également tourné vers ses plus fidèles supporters. Si les Colchoneros n'entendent pas rembourser l'intégralité des abonnements à leurs socios, le club va tout de même réduire de 20% le prix de l'abonnement la saison prochaine pour les supporters abonnés cette saison. Une même offre que celle proposée par Getafe serait alors synonyme d'investissement colossal puisque les madrilènes dénombrent près de 57 000 abonnés, et que les tarifs d'abonnements annuels oscillent entre 420 et 1 300 euros...