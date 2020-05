OM Mercato : Le nouveau prix de folie de Boubacar Kamara

Brillant avec l’OM cette saison, Boubacar Kamara est sur les tablettes de plusieurs clubs, dont le Milan AC, Manchester United et Manchester City. L’Olympique de Marseille, qui aura besoin d'argent pour réduire son déficit budgétaire, a communiqué un prix démentiel aux prétendants de sa pépite.

Boubacar Kamara, c’est 90 millions d’euros

Régulièrement cité sur le départ à l’OM, Boubacar Kamara a répondu qu’il ne quitterait pas le club de son cœur avec qui il souhaite jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Cependant, les clubs sont nombreux à vouloir signer le pur produit du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Le Milan AC, Manchester United et Manchester City sont les candidats les plus intéressés par le joueur. Et pour les dirigeants marseillais, soucieux de renflouer les caisses du club, un départ de Boubacar Kamara ne serait pas forcément une mauvaise chose.

Selon les informations de Calcio Mercato, Jacques-Henri Eyraud et son staff auraient communiqué un montant XXL aux courtisans du joueur. Ainsi, l' OM réclamerait 90 millions d'euros d'indemnité pour le transfert de Boubacar Kamara. Avec ce prix, le nombre de courtisans devrait rapidement diminuer puisque la crise sanitaire qui a eu de graves répercussions sur les finances des clubs ne permet pas ce type d'excès au prochain mercato.