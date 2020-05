OL : Justice, Aulas ne poursuivra pas Eyraud à une condition

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, estime avoir été diffamé par son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud. Mais le dirigeant de l’Olympique Lyonnais promet d’oublier cette histoire à une condition.

Aulas décidé à se venger de Jacques-Henri Eyraud

La semaine dernière, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud se sont encore chamaillés sur l'arrêt prématuré de la saison et le classement validé par la Ligue. Le patron de l’OL n’accepte toujours pas les attaques de son homologue phocéen. Il a confié à L’Equipe du soir en vouloir « terriblement à Jacques-Henri Eyraud ». Le dirigeant rhodanien précise avoir « été diffamé par Jacques-Henri Eyraud » lors de la rencontre de travail avec la Ligue et estime que cela « a certainement pesé sur le cours des discussions par la suite ». Et même s’« il n'y a pas eu d'insultes », le président des Gones est déterminé à aller « jusqu'au bout des procédures intentées » pour obtenir réparation.

Le Lyonnais attend des excuses de Jacques-Henri Eyraud

Mais une chose pourrait calmer Jean-Michel Aulas et le convaincre de changer d’avis sur Jacques-Henri Eyraud. C’est que le dirigeant marseillais l’appelle pour lui présenter ses excuses. « S'il m'appelle je modifierai mes propos et mes intentions », a promis le patron de l'écurie lyonnaise au micro d'Estelle Denis.