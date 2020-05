OM : Rachat par le Saoudien Al-Walid ? MacHardy menace

Selon de récentes informations de la presse italienne, Frank McCourt voudrait vendre l’ OM au milliardaire saoudien Al-Walid bin Talal. Passionné de l’ Olympique de Marseille, le consultant de RMC Sport Jonatan MacHardy prévient qu’il prendra une décision radicale en cas de vente du club au Saoudien.

MacHardy va déchirer sa carte de supporter si…

« La rumeur d’une vente de l’OM à des investisseurs saoudiens ? », s'interrogeait Jonatan MacHardy sur son compte Twitter. Le consultant ne souhaite pas que l’Olympique de Marseille tombe sous le contrôle du prince saoudien. Si cela se produisait, il ne serait plus supporter du club. « Si c’est vrai, je supporte Consolat. Je ne rigole pas du tout. Si MBS approche de près ou de loin l’OM, je ne supporte plus le club ! », a-t-il prévenu.

Jonatan MacHardy est attaché à l’OM et ne manque aucune occasion de l'affirmer. « J’aime le club de tout mon coeur. Mais chacun a son échelle de valeur. Je respecte le choix de tout le monde. Certaines choses sont intolérables. Laissez-moi avec ma conscience. Car saoudiens ? C’est vrai que des Suisses et des Américains découpent des journalistes vivants dans des ambassades hein… Al-Walid bin Talal ? Des rumeurs de gens informés disent que c’est un écran et que c’est indirectement MBS (citez-moi une pire raclure que lui, vous avez 2h les amis) qui est dans le coup », a-t-il enchainé.

Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, plus souvent appelé Mohammed ben Salmane ou désigné par ses initiales MBS, né le 31 août 1985 à Riyad, est le prince héritier et le vice-Premier ministre d'Arabie saoudite depuis le 21 juin 2017.