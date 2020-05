Ex- OM Mercato : Djibril Cissé veut un challenge en Ligue 1

Retraité depuis l’été dernier, Djibril Cissé a un sentiment d’inachevé dans sa carrière. L’ancien buteur de l’OM, Liverpool ou encore Bastia veut revenir en Ligue 1 où il a un objectif personnel à atteindre.

Djibril Cissé prêt pour un come-back en Ligue 1

Aujourd’hui âgé de 38 ans, Djibril Cissé s’est reconverti dans le monde de la nuit. L’ancien joueur de l’OM (2006-2009) embrasse une carrière de DJ depuis la fin l’été dernier. Toutefois, l’ancien international tricolore (41 sélections/9 buts) a une dernière hantise. Dans un entretien accordé à So Foot, il a fait part de son envie de rechausser les crampons.

Djibril Cissé souhaite accomplir un objectif en Ligue 1. Bloqué à 96 réalisations en championnat, l’ancien de l’AJ Auxerre (1998-2004) veut franchir la barre des 100 buts. « Moi, c'est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 depuis que j'ai arrêté. Il m'en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou », a déclaré Cissé.

Un buteur à 0 € sur le marché

Celui-qui fêtera ses 39 ans en août estime qu’il n’a pas perdu ses réflexes de buteur. « Il y a encore deux ans, j'étais à Yverdon, certes c'est une 3e division en Suisse, mais j'ai quand même mis 24 buts en 27 matchs, sans blessure. Donc je pense que j'arriverai à mettre quatre buts en Ligue 1 (...) Je suis bien conservé », a confié Djibril Cissé. Le natif d’Arles se dit même prêt à jouer gratuitement pour en finir avec sa hantise.