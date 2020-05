Toulouse FC : Un effondrement à tous les niveaux au TFC

La mauvaise saison de Toulouse FC a provoqué sa descente en Domino’s Ligue 2. Baptiste Reynet a expliqué qu'il y avait à tous les niveaux dans ce club un effondrement.

Les raisons de la mauvaise saison de Toulouse FC

L’arrêt de la saison a mis fin au calvaire de Toulouse FC relégué en Ligue 2. En terminant la saison à la 20ème place synonyme de dernier de Ligue 1, le TFC ne pouvait rien attendre de mieux qu'une descente en Domino’s Ligue 2. Le club n'avait pourtant pas mal débuté le championnat. Il avait arraché 8 points lors des 5 premiers matchs avant de basculer dans la mauvaise spirale de défaites avec seulement 5 points pris les 23 matchs suivants. Pour Baptiste Reynet, les changements de coachs n’ont pas vraiment aidé.

Une relégation normale ? Baptiste Reynet explique

Au micro d’Eurosport, Baptiste Reynet est revenu sur la descente du Toulouse FC en Ligue 2. « On a eu un bon début de saison, puis on s’est effondré. Il y a eu un changement de coach, on pensait que ça allait repartir, ça n’a malheureusement pas été le cas. Il y a aussi eu l’arrivée de Lovre Kalinic, encore un changement de coach. À titre personnel et collectif, ça a été une saison compliquée », dit-il avant d’ajouter : « C’est frustrant et rageant pour nous et les supporters qui nous ont encouragé tout au long de la saison. De notre côté, on ne se faisait pas d’illusions. On savait que c’était mal embarqué. Là où c’est plus compliqué, c’est la place d’Amiens, car ils n’étaient pas si loin que ça du barragiste. Je comprends leur mécontentement ».