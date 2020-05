Rennes Mercato : Mbaye Niang, Stéphan livre des confidences

Mbaye Niang est régulièrement annoncé sur le départ de Rennes cet été. Pour en savoir plus, Le Figaro a interrogé Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais.

Mbaye Niang : Julien Stéphan envisage toutes les options

Brillant avec Rennes cette saison, Mbaye Niang (14 buts toutes compétitions confondues) serait visé par plusieurs clubs en vue du mercato estival. Selon Julien Stéphan, rien n’est encore décidé pour l’international sénégalais de 25 ans et toutes les options sont envisageables.

« On n'est sûr de rien. Ce n’est pas spécifique à cette année, il y a des offres, des demandes et des positions stratégiques du club. Je donne un avis sportif, mais je suis conscient qu’il y a les données économiques. Tout est à prendre en compte », a expliqué le technicien rennais dans les colonnes du journal.

D’après Bilel Ghazi, Mbaye Niang est visé par l’OM cet été. « Niang à l'OM, il y a des discussions intenses, ça fait deux-trois mois qu'ils sont à fond sur lui, c'est-à-dire des contacts permanents avec son entourage . En gros, "on te veut absolument, on veut que tu rejoignes l'OM et ne te précipites pas », expliquait récemment le journaliste de L’Equipe.

Un transfert de l’ancien attaquant du Milan AC est estimé entre 15 et 20 millions d’euros.