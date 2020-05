OL : Anthony Lopes ne s’en remet pas et veut garder espoir

Anthony Lopes s’est exprimé sur la fin de la saison de Ligue 1 décidée par la LFP. Le portier lyonnais n’en revient toujours pas que le club rhodanien soit privé de Coupe d’Europe. Comme Jean-Michel Aulas, il garde espoir pour la suite des événements.

Anthony Lopes surpris par la décision de la LFP

Une semaine après, la décision de la LFP de mettre fin à la saison 2019-2020 continue de faire réagir. Cette fois, c’est Anthony Lopes qui a donné son avis suite au verdict rendu par la Ligue. Celui-ci prive notamment l’OL de Coupe d’Europe, les Lyonnais étant classés 7es du championnat.

« Le fait de ne pas jouer une compétition européenne la saison prochaine, je ne m'en suis pas spécialement remis pour l'instant », a indiqué Anthony Lopes sur OLTV. Le Portugais espère que son club finira par avoir gain de cause. Jean-Michel Aulas a annoncé que des recours avaient été déposés jeudi. Le président de l’OL consteste cette décision qu’il juge inique.

Un brin d’espoir pour Lopes

« Je ne sais pas si c'est officiel ou quoi mais tant qu'il y a un brin d'espoir, on va le garder jusqu'au bout même si je n'arrive pas à me faire à cette idée (…) On verra les décisions qui seront prises dans les jours à venir et puis à ce moment-là, on fera les comptes », a déclaré Anthony Lopes.