OL Mercato : Aulas craint le départ de plusieurs joueurs

Invité de L’Équipe du Soir, Jean Michel Aulas a évoqué ses craintes concernant le mercato à venir. Le président de l’Olympique Lyonnais redoute la fuite de ses talents.

Jean-Michel Aulas s’inquiète pour le mercato estival

Jean-Michel Aulas ne digère toujours pas l’arrêt définitif du championnat. Le président de l’OL trouve injuste cette décision de la Ligue, surtout qu’elle pénalise le club rhodanien. Il faut dire qu'avec l’arrêt anticipé du championnat, son Olympique Lyonnais ne participera à aucune compétition européenne la saison prochaine. Une décision « prématurée » qui causera, selon lui, « un grand préjudice » à l’OL.

Mais au-delà de l’aspect financier, Jean-Michel Aulas redoute aussi la fuite de ses meilleurs éléments lors du prochain mercato. Certains joueurs tels que Houssem Aouar, Memphis Depay ou encore Moussa Dembélé pourraient être tentés par une aventure sous d’autres cieux. « Si on n'arrive pas à faire en sorte de retrouver une coupe d’Europe (…), on aura alors beaucoup de difficultés à garder nos joueurs et à attirer d’autres », a-t-il déclaré.

Toutefois, le boss de l’OL s’est montré très rassurant pour l’avenir. Il assure que « quoiqu'il arrive, Lyon aura une équipe avec beaucoup de qualité ». « On a de l’ambition, on fera ce qu'il faut pour compenser, si on ne participe pas à une compétition européenne », a-t-il ajouté.

A noter que l’Olympique Lyonnais peut encore se qualifier pour une coupe européenne, à condition de battre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue.