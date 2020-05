OM, OL : Clash, Eyraud demande à Aulas de « la fermer »

La semaine dernière, Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, et son homologue de l’OL Jean-Michel Aulas se sont encore chamaillés. Ce vendredi, on en sait un peu plus sur les dires du dirigeant de l’Olympique de Marseille à celui de l’Olympique Lyonnais.

Jacques-Henri Eyraud a invité Aulas à se taire

Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas sont bien connus pour être deux adversaires irréductibles. L’adversité entre les deux présidents a été aggravée par l’arrêt prématuré de la saison et les résultats validés par la Ligue de Football Professionnel. Lors d’une réunion de travail de la Ligue la semaine dernière, les deux dirigeants se sont encore attaqués. La parole était à Jean-Michel Aulas quand il a été interrompu par Jacques-Henri Eyraud qui lui reprochait de monopoliser le temps de parole alors qu’il n’était qu’un simple invité à cette réunion de travail.

Il n’en fallait pas plus pour que le ton monte entre les deux dirigeants. Selon les informations de L’Equipe ce vendredi, au cours de cet accrochage verbal, Jacques-Henri Eyraud a demandé à Jean-Michel Aulas de « la fermer ». Une injonction qui aurait braqué les deux responsables l’un contre l’autre et qui aurait considérablement influencé la suite de la réunion.

Sur le terrain, l'OM (2e après l'arrêt) et l'OL (7e) sont également deux grands adversaires directs du football français.