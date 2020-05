Ex-OM : Stéphane Mbia révèle comment Deschamps l’a « tué »

Ancien joueur de l’OM, Stéphane Mbia était présent quand le club phocéen a remporté son dernier titre de champion de France, en 2010. Dans des confidences livrées à La Provence, l’ex-international camerounais a révélé comment il avait sévèrement été recadré par Didier Deschamps, alors entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Stéphane Mbia s’est pris « une belle soufflante » de Deschamps

Stéphane Mbia ne savait probablement pas que Didier Deschamps était un entraîneur très attaché à la discipline. Brillant milieu de terrain de l’OM, le Camerounais s’était permis 4 jours de retard avant de rejoindre l’effectif olympien. Un comportement que ne lui a pas pardonné le technicien français. Prenant le joueur en tête-à-tête dans son bureau, le sélectionneur français l’a copieusement sermonné.

« J'étais rentré avec quatre jours de retard, il m'a pris dans son bureau et il m'a tué pendant une heure. Il me disait que je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Que ma carrière risquait de partir en c... si je ne restais pas professionnel. Une belle soufflante ! », a avoué Stéphane Mbia dans les colonnes du quotidien régional pour les 10 ans du dernier sacre de l’Olympique de Marseille en Ligue 1.

Stéphane Mbia avait défendu les couleurs de l’OM de 2009 à 2012. Après un bref passage au Toulouse FC (août 2018-janvier 2019), il évolue présentement avec Shanghai Greenland Shenhua en Chine depuis le 24 janvier 2020 pour un contrat portant jusqu’au 31 décembre 2020.