Barça Mercato : C’est fait, Rakitic a décidé pour son avenir

Dans le dur au FC Barcelone, Ivan Rakitic a lâché une confidence sur son avenir. Le milieu de terrain souhaite honorer son contrat expirant en juin 2021 avec le club catalan.

Ivan Rakitic veut aller au bout de son contrat avec le FC Barcelone

Qu'elle semble loin l'époque où Ivan Rakitic rayonnait dans l'entrejeu du FC Barcelone ! Vieillissant (32 ans) et en perte de vitesse, l’international croate a progressivement perdu sa place de titulaire indiscutable au sein de l'équipe catalane au profit de Frenkie De Jong et Arthur Melo. Une situation compliquée qui suscite de nombreuses spéculations sur son avenir.

Le milieu de terrain barcelonais est en effet annoncé vers un départ dès cet été et le FC Séville serait en pole position pour l’accueillir. L’Atletico Madrid, Manchester United et l’Inter Milan seraient également sur le coup. Mais le joueur a déjà tranché pour son avenir.

Très attaché au FC Barcelone, qui lui a permis de remporter de nombreux trophées collectifs, Ivan Rakitic entend honorer son contrat jusqu'au bout, soit juin 2021, avant de partir. « Le principal, c'est que je me sens bien ici. Je reçois de bons échos du manager et du club. J'ai toujours un contrat, quand je signe un contrat, j'ai toujours l'intention de le remplir », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Sky Deutschland. Reste maintenant à savoir si la direction du FC Barcelone l'entend de cette oreille.