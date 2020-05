Amiens : Le vice-président Mulazzi répond à Piat de l'UNFP

Amiens SC est relégué en Ligue 2 suite au classement final sorti par la LFP. Luigi Mulazzi, vice-président du club picard, en veut à la Ligue, mais également au président de l’UNFP.

Amiens SC : Luigi Mulazzi répond à Philippe Piat

Le dirigeant d’Amiens SC a gardé une dent dure contre la Ligue de Football Professionnel qui a prononcé la relégation des Amiénois (19e après 28 journées) en Ligue 2. Luigi Mulazzi a également exprimé une grosse colère contre le président de l'UNFP, Philippe Piat. Ce dernier a en effet rejeté la proposition des Picards, concernant une Ligue 1 à 22 clubs en 2020-2021. Selon Philippe Piat, cela n’est « pas réglementaire ».

Un avis qui fait réagir le vice-président d'Amiens. « On me parle de règlement, on me dit qu’on ne peut pas faire ça (jouer à 22 clubs en Ligue 1) parce que le règlement est ainsi fait. Mais ce n’est pas vrai », a-t-il rejeté. « Entendre dire le président de l’UNFP que le passage à 22 clubs n’est pas réglementaire, c’est une plaisanterie », a martelé Luigi Mulazzi, tout en déplorant une décision à deux poids, deux mesures.

« Dans un conseil d’administration, on arrive à tondre Amiens SC et Toulouse FC d’un train de plume, mais on ne parviendrait pas à changer une ligne de règlement ? En plus, on envisage de passer de 20 à 22 clubs en Ligue 2 », a dénoncé le bras droit du président Bernard Joannin, sur les réseaux sociaux.