Tottenham : Service fini, Heung-Min Son rentre en Angleterre

L'attaquant sud-coréen de Tottenham, Heung-Min Son, était rentré dans son pays natal le mois dernier afin d'effectuer ses obligations militaires, qu'il a réussies avec brio.

Heung-Min Son va pouvoir rentrer en Angleterre

Durant trois semaines, l'attaquant de Tottenham, Heung-Min Son, est rentré en Corée du Sud afin de valider son service militaire. Alors que chaque Sud-Coréen doit effectuer deux ans de service militaire avant ses 28 ans, le joueur des Spurs a vu ses obligations réduites à trois semaines et 544 heures de travaux d'intérêt général grâce à sa victoire aux Jeux Asiatiques en 2018. Le numéro 7 des Spurs avait donc profité de la suspension des compétitions pour répondre aux exigences de son pays.

Non seulement Heung-Min Son a terminé son service militaire, mais il l'a surtout réalisé avec brio. Ses officiers l'ont désigné parmi les cinq meilleurs élèves de sa formation, et comme sur les terrains de football, le Coréen s'est montré particulièrement adroit dans l'exercice du tir, ce qui lui a valu le prix "Pilsung". Désormais, Heung-Min Son va pouvoir rejoindre Londres, puisque les clubs de Premier League envisagent de reprendre l'entraînement dans 10 jours. Son a marqué 16 buts cette saison, ce qui fait de lui le 2e joueur le plus décisif de Tottenham derrière Harry Kane.