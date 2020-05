ASSE Mercato : Jessy Moulin confirme pour Loïc Perrin

L’ ASSE envisagerait de prolonger le contrat de Loïc Perrin selon plusieurs sources. En attendant une annonce officielle du capitaine et du club, Jessy Moulin confirme la tendance.

ASSE : Moulin annonce Perrin dans le vestiaire pour un an encore

Le contrat de Loïc Perrin prend fin le 30 juin 2020. Va-t-il rempiler à l’ASSE pour une saison supplémentaire ? C’est fort probable, selon la rumeur sur l’avenir du défenseur central. À cause de la crise sportive et économique née de la pandémie de Covid-19, Saint-Étienne a perdu ses recettes de matchs et des droits TV. Les finances du club ne lui permettraient donc pas de recruter cet été, comme cela aurait pu se faire normalement, sans coronavirus.

Prolonger le bail de l’expérimenté Loïc Perrin serait alors une bonne idée, surtout que William Saliba va rejoindre Arsenal, et Harold Moukoudi est parti pour rester à Middlesbrough (D2 anglaise) où il est prêté.

En attendant que la prolongation du capitaine de 34 ans soit validée par l’ASSE, Jessy Moulin a lâché un indice. Lors d’un live Facebook incluant Loïc Perrin, le gardien de but des Stéphanois a dévoilé une confidence relayée par Evect. « La seule bonne nouvelle de ce confinement, c’est que j’aurai sans doute Loïc, un an de plus assis à côté de moi dans le vestiaire », a laissé entendre le portier de 34 ans.