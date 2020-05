Coupe de France, coupe de la Ligue : les dates connues ?

Respectivement prévues le 4 et le 25 avril, les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France n'avaient pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid-19. Selon Le Parisien, elles pourraient se jouer en juillet.

Les finales PSG-OL et PSG-ASSE en juillet ?

Reportées dans un premier temps, les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France devraient bien avoir lieu, à huis clos bien sûr, et pourraient se tenir en juillet. En effet, Le Parisien explique que le gouvernement pourrait prendre un décret qui interdirait les compétitions sportives jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 24 juillet. Mais les parlementaires devraient raccourcir cet état d'urgence de deux semaines, ce qui rendrait donc possible la tenue des finales dès le 11.

Les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France ont une importance capitale sur le plan sportif. Le PSG n'a remporté aucune des deux compétitions l'an passé, s'étant fait éliminer par Guingamp et Rennes. Pour l'AS Saint-Etienne, une victoire en Coupe de France serait une chance inouïe de sauver leur saison somme toute catastrophique en championnat. En effet, elle leur offrirait également une place en Ligue Europa inespérée puisque les Verts ont terminé 17e en Ligue 1. Le constat est à peu de choses près le même pour l'OL, qui se doit de remporter la Coupe de la Ligue pour être européen l'an prochain. À moins que le championnat ne finisse par reprendre, ou que les Gones ne remportent... la Ligue des Champions.