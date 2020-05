OM : Les rumeurs sur une vente définitivement enterrées

Depuis la semaine dernière, les rumeurs sur une éventuelle vente de l’ OM sont revenues en force. Mais selon un proche de Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, il ne faut cependant pas accorder le moindre crédit à ces rumeurs.

Grégoire Kopp détruit les rumeurs sur une vente de l’ OM

Des informations provenant de diverses sources assurent que l’ OM sera bientôt vendu. Plus précise, la presse italienne a même signalé des négociations avancées entre le propriétaire marseillais Frank McCourt et le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal, intéressé par un rachat de l’écurie phocéenne à hauteur de 250 millions d’euros.

Jacques-Henri Eyraud s’est dépêché de démentir toutes ces informations, mais sans grand succès, comme le reconnaît Grégoire Kopp. « Chaque semaine a sa nouvelle rumeur de vente, et pourtant on y prête toujours de l’importance », a posté ce proche du président olympien sur son compte Twitter.

Grégoire Kopp a tenu à rassurer les supporters. Selon le directeur de la communication du club phocéen, « une chose est sûre : oui un jour McCourt vendra, mais à voir ses dernières déclarations… ceux qui le souhaitent peuvent continuer d’attendre ... et de lancer des rumeurs ».

Grégoire Kopp a été nommé directeur Communication et Impact de l'OM en avril. Il est chargé d’organiser la communication et de superviser les services de communication du club olympien, l'OM Fondation et la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises, qui correspond à la contribution des entreprises au développement durable). Grégoire Kopp rend compte directement au président Jacques-Henri Eyraud.