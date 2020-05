RC Lens : Franck Haise confirme sa présence en Ligue 1

Le président Joseph Oughourlian du RC Lens avait annoncé la couleur sur l’avenir de Franck Haise. L'entraîneur des Sang et Or, au moment de la montée en Ligue 1, confirme en personne la décision de la direction lensoise.

Franck Haise « je serai l’entraineur du RC Lens la saison prochaine »

Nommé à la place de Philippe Montanier sur le banc de touche du RC Lens (le 25 février 2019), Franck Haise n'a dirigé que deux matchs avant la montée du club en Ligue 1. La question de son maintien à son poste s'est posée peu après la décision de la LFP, mais le président Joseph Oughourlian l’a finalement confirmé dans ses fonctions en confiant sur TV Live : « Quand on est parti sur Franck Haise comme entraineur, on était parti sur une hypothèse Franck Haise en Ligue 2 et en Ligue 1. »

L’annonce du dirigeant des Sang et Or est maintenant confirmée par le concerné. « Je pense que j’aurai la chance de faire mon 3e match avec le RC Lens ! Je n’ai pu en faire que 2, il y en aura au moins un 3e. Et j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres », a lâché Franck Haise dans une vidéo sur Téléfoot avant d'ajouter : « La direction a souhaité que je poursuive dans ma mission avec le staff. Je serai l’entraineur du Racing Club de Lens la saison prochaine. On va essayer d’amener encore plus d’expertise dans ce staff… »

Franck Haise avait dirigé deux matchs finalement décisifs pour la montée du RC Lens en Ligue 1. Il avait arraché une première victoire 0-2 sur le terrain du Paris FC le 2 mars avant de récidiver à domicile face à Orléans (1-0) 6 jours plus tard.