OL : Ligue 1, Aulas justifie ses deux actions en justice

Le président de l’ OL a lancé deux actions en justice contre l'arrêt définitif de la saison et le classement de la Ligue 1 établi par la LFP. Jean-Michel Aulas a expliqué le but de ses recours.

OL : Aulas attaque les décisions de la LFP devant le tribunal

Suite à la fin de saison proclamée par le gouvernement et appliquée par la LFP, l’OL a fini 7e de Ligue 1 et ne jouera pas de coupe d’Europe, en attendant la finale de la Coupe de la Ligue. Invité par la chaîne L'Équipe, Jean-Michel Aulas a déclaré qu’il a décidé d’ester en justice contre ces décisions.

« Le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais a pris la décision de déposer des recours (devant le tribunal administratif de Paris). Nous avons d'abord demandé à examiner une possible reprise de l'activité », a-t-il informé dans un premier temps.

« La décision de la Ministre des Sports est basée sur une date du 3 août qui n'existe pas à l'UEFA. On peut examiner en détail avec le Premier Ministre et le Ministre de la Santé, le protocole sanitaire validé par tous les pays européens et voir s'il y a une possibilité de reprise », a expliqué le dirigeant de l’OL. « Le second (recours) est sur les modalités d'arrêt du Championnat et le mode de calcul du classement (entériné après la 28e journée) », a ensuite indiqué Jean-Michel Aulas.

À ceux qui l’accusent de se battre pour ses intérêts financiers et une place européenne pour l'OL, le patron de Lyon a répondu : « l'argent n'est pas le souci majeur. Il ne s'agit pas de millions, mais d'un certain nombre de décisions dans l'intérêt général ».