Stade Brestois Mercato : Mathias Autret quitte le club

Le milieu offensif Mathias Autret, qui évoluait avec le Stade Brestois 29 cette saison, ne sera pas conservé par le club breton. Le club perd son capitaine.

Le Stade Brestois ne prolonge pas Mathias Autret

En fin de contrat cet été, Mathias Autret partira bel et bien du Stade Brestois, a annoncé Le Télégramme. En effet, son contrat ne sera pas prolongé, le joueur sera donc libre de s'engager où il le souhaite dès le 30 juin prochain. Mathias Autret était un élément important du dispositif d'Olivier Dall'Oglio cette saison. Ayant pris part à 26 rencontres toutes compétitions confondues, le capitaine de l'équipe brestoise a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives. L'ancien joueur du RC Lens avait commencé la saison en tant que titulaire avant de perdre sa place, le coach lui préférant des joueurs comme Samuel Grandsir, Irvin Cardona, Alexandre Mendy ou Gaëtan Charbonnier.

À 29 ans, le milieu de terrain sera donc à la recherche d'un nouveau défi cet été. Ce passage à Brest était déjà son deuxième puisqu'il avait été formé au club, et avait marqué 4 buts en 16 rencontres lors de la saison 2009/2010. Après un passage à Lorient de 2010 à 2015 entrecoupé par un prêt à Caen en 2013/2014, et à Lens de 2015 à 2017, Mathias Autret était rentré au bercail en rejoignant les Ty'zefs. Deux ans plus tard, il devenait promu en Ligue 1 avec la Team Pirates.