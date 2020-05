ASSE : Boudebouz et Honorat, les meilleurs à Saint-Étienne

Dix-septième de Ligue 1, à l’issue de la saison tronquée par la pandémie de Covid-19, l’ ASSE a mis en lumière les performances de Ryad Boudebouz (30 ans) et de Franck Honorat (23 ans).

ASSE : Boudebouz et Franck Honorat, meilleurs passeurs décisifs

Parmi les joueurs offensifs de l’ASSE, Ryad Boudebouz et Franck Honorat se sont distingués lors de la saison brusquement interrompue à cause de coronavirus. D’après le classement définitif établi par le Ligue de Football Professionnel (LFP), le meneur de jeu algérien et l’ailier droit français sont les meilleurs passeurs décisifs de l’ AS Saint-Étienne.

Le premier compte 4 passes décisives en Ligue 1 en 24 apparitions. Quant au deuxième, il a délivré 3 passes décisives en 12 matchs disputés en championnat. Toutes compétitions confondues, Ryad Boudebouz et Franck Honorat totalisent chacun 5 passes décisives cette saison bouclées après 28 journées.

Pour rappel, Denis Bouanga a fini meilleur buteur du club avec 10 buts inscrits en 26 apparitions. Au classement général, l’attaquant gabonais est 10e avec M’Baye Niang du Stade Rennais. Notons que collectivement, les Verts de l' As Saint-Étienne se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France contre le PSG. Ryad Boudebouz avait d'ailleurs été l'auteur du but de la victoire stéphanoise contre Rennes (2-1).